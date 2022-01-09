Reha Erginer: Zor bir maçı 3 puanla bitirdik

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 mağlup eden Boluspor'da teknik direktör Reha Erginer, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı 3 puanla bitirdikleri belirten Erginer, şu ifadeleri kullandı:

''Maçtan önce oyuncularıma da maçın çok zor geçeceğini söylemiştim. Balıkesirspor sezon başından beri içinde bulunduğu zorluklara rağmen mücadeleyi hiç bırakmayan bir takım. Mağlup olduğu maçlarda bile rakibe ciddi anlamda sıkıntı çıkaran bir takım. Biz de sezona Balıkesirspor’la başlamıştık ve deplasmanda mağlup olduk. Bu kadar zorlu bir maç geçeceğini biliyorduk. Sezonun en fazla gol pozisyonuna girdiğimiz maçıydı. Maçı ilk yarıda çok rahat bitirebilirdik.''

''Korona virüslü, cezalı ve sakat oyuncularımızın çokluğuyla dezavantajlı gibi görünüyorduk ama her zaman takım oyununun ön planda olduğu söylüyorum oyuncularıma. Zor bir maçı 3 puanla bitirdik. İkinci yarıya iyi başlangıç yapmak istiyorduk çünkü ikinci hafta bay takımız. Bu arayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hem transfer anlamında hem antrenman anlamında ve içeride Tuzla maçını da kayıpsız geçip milli maç arasından sonra çok daha oyunu güçlü bir Boluspor izletmek istiyoruz'' (İHA)



