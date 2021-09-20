Reha Erginer: Maçtan önce bu ligde favori diye bir şey yok

TFF 1. Lig’in 6. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Beypiliç Boluspor’da teknik direktör Reha Erginer, sürprizlere açık bir lig olduğunu, maçtan önce bu ligde favori diye bir şeyin olmadığını söyledi. Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili olarak farklı değerlendirmelerin olabileceğini, kazanılan 1 puan mı, kaybedilen 2 puan mı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Maça golle başlayabileceklerini aktaran Reha Erginer, "İlk dakikalarda gol pozisyonumuz oldu. İki takımın da kontrollü oynadığı bir ilk yarı oldu. İki takımın da gol pozisyonları var. İkinci yarıya tamamen hakim bir Boluspor vardı sahada." diye konuştu.

Herkesin herkesi yenebildiği bir ligin olduğuna dikkati çeken Erginer, "Sürprizlere açık bir lig. Maçtan önce bu ligde favori diye bir şey yok. Maçlar sahada kazanılıyor. Her maç zor." ifadelerini kullandı.

Erginer, 8 günde 3 maça çıktıklarını dile getirerek, "Üçüncü maçı da aynı 11 ile oynadık. Sıkışık bir periyot ama bunların hepsine hazırlıklı olmak lazım. Bunların hepsiyle başa çıkmak lazım." şeklinde konuştu. (AA)