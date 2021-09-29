Reha Erginer: Maçlar sahada kazanılıyor

Karaçayır Mahallesi’ndeki kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Reha Erginer, 3 Ekim Pazar günü Denizlispor ’u ağırlayacakları müsabakanın zorlu geçeceğini belirtti.

Ligdeki tüm takımların güçlü olduğunu dile getiren Erginer, "Maçlar sahada kazanılıyor. Zor bir ligde oynuyoruz. Oldukça sürpriz sonuçların ortaya çıktığı bir lig. Herkesin herkesi yenebildiği, sonuçların önceden çok da kestirilemediği bir lig." diye konuştu.

Reha Erginer, oyun standardını devam ettirmek istediklerini vurgulayarak, "Gençlerbirliği maçında bölüm bölüm, özellikle ilk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu standardı yakaladığımızı düşünüyorum. Tabii bunu Denizlispor maçında artırarak devam ettirmek istiyoruz. Son üç maçta 7 puan almıştık. Denizlispor’u yenerek yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyoruz. Rakip bu haftayı mağlubiyetle kapattı. İki takım için de önemli bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Denizlispor maçına iyi hazırlandıklarını anlatan Erginer, taktiksel anlamda saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini, rakibi iyi analiz edip, ona göre çalıştıklarını sözlerine ekledi.

AA