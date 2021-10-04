TFF 1. Lig’in 8. haftasında konuk ettiği Denizlispor ile golsüz berabere kalan Beypiliç Boluspor’da teknik direktör Reha Erginer, iyi oynadıklarını ama bitiricilikle ilgili sıkıntılarının olduğunu söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erginer, baştan sona üstün oldukları bir maçta iki puan kaybettiklerini belirtti. Rakibe 90 dakika içerisinde tek pozisyon verdiklerini, başka pozisyonun olmadığını dile getiren Erginer, çok fazla sayıda gol pozisyonuna girdiklerini anlattı.

Erginer, geçen haftaların oyun standardını Denizlispor maçında da yakaladıklarını işaret ederek, "İyi oynuyoruz ama bitiricilikle ilgili sıkıntılarımız var. Golü bulsak çok farklı maç oynanacak. Rakip çok fazla kapandı, gol yemedikçe de dirençlendi. Buna rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Geçmiş maçlara göre üretkendik. Bugün topu üç direğin arasına sokamadık. Bizim için oldukça üzücü maç oldu." diye konuştu.

"Daha çok çalışacağız." diyen Erginer, "İyi oynuyoruz, bu oyunu devam ettireceğiz. Maç boyunca kaleye 27 şut atmışız, 35 orta yapmışız. Bunların sonucunda golü de bulmanız gerekiyor." ifadesini kullandı. (AA)