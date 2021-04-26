Reha Erginer: İyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz

TFF 1. Lig’in 32. haftasında sahasında Yılport Samsunspor’a 2-0 yenilen Beypiliç Boluspor’da teknik direktör Reha Erginer, "Son iki maçta da iyi futbol oynayarak, iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz." dedi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erginer, ilk yarı kötü oynadıklarını, rakibe topu çok fazla verdiklerini, topla çok oynamasına izin verdiklerini, kendilerinin de topa sahip olamadığını kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu toparladıklarını belirten Erginer, "Maçın 80’inci dakikalarında golü bulsak oyuna ortak olabilirdik. Samsunspor’u tebrik ediyorum. Son iki maçta da iyi futbol oynayarak, iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz." diye konuştu.