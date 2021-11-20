Reha Erginer: İlk 45 dakika en kötü oyunlarımızdan birini oynadık

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olan Beypiliç Boluspor, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, iki farklı 45 dakika izlediklerini anlatarak, "İlk yarı kendi kimliğimizin çok dışında Boluspor vardı ve ilk 45 dakika en kötü oyunlarımızdan birini oynadık. Karşımızda kaliteli oyunculardan kurulu bir takım var ve hatayı affetmiyorlar. 2-0 geriye düştük ve benim hiç kabulleneceğim durum değildi." ifadelerini kullandı.

Erginer, eksiklerle sahaya çıktıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Eksikler çok önemli değil, sahaya 11 kişi çıkıyorsunuz. Hiçbir zaman da bunun arkasına sığınmadım. İyi bir ikinci yarı vardı ve kendi oyun kimliğimize yakın bir oyun oynadık. Üçüncü golü yemesek maçın son dakikalarına kadar beraberlik şansımızı sürdürebilirdik. Erzurumspor bize 3 gol attı, onları tebrik ediyorum ama bu gollerde bizim de büyük hatalarımız var. Resmen kendi kendimize yedik golleri. Erzurum’da 2-0 geriden gelip maçı çevirmek kolay olmuyor. İkinci yarı bunun için çok mücadele ettik. Erzurumspor’u tebrik ediyorum." (AA)



