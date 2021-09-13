Reha Erginer: Bu galibiyet bize moral oldu

TFF 1. Lig’in 4. haftasında sahasında Kocaelispor’u 2-0 yenen Beypiliç Boluspor’da teknik direktör Reha Erginer, galibiyetin kendilerine moral olduğunu söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üst üste kaybedilen iki deplasman maçının ardından içeride oynadıkları ilk maçta galibiyete ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli maç arasında iyi çalıştıklarına değinen Erginer, "Rakibimizin nasıl oynayacağını çok iyi analiz ettik. Bizi daha çok ikinci bölgede bekleyip hızlı oyuncularıyla geçiş oyunu oynayacaklarını biliyorduk." diye konuştu.

Çalıştıklarını sahaya yansıttıklarını, ilk yarıda erken bir gol bulduklarını anlatan Erginer, "İkinci golle biraz daha oyunun hakimi olduk. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Farkı artırabilirdik ama hala eksiklerimiz var. Alacağımız yol var. Bu galibiyet bize moral oldu." diye konuştu. (AA)