Reha Erginer: Bizim için 6 puanlık maçlar serisi devam ediyor

Beypiliç Boluspor, hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve teknik ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Erginer, son dönemde yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirterek, "Baktığınızda her maç zor. Her maç birbirinden önemli. Oynanılan maçta diğer takımların aldığı skorlar her maçı bir öncekinden daha zor hale getiriyor. Zaten zor bir ligde oynuyoruz. Her takım, her takımı yenebiliyor. Gerçekten ikinci yarılar zor geçiyor. İyi bir çıkış yakaladık, iyi bir gidişatımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Belli bir oyun ritmini bulduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Erginer, şöyle konuştu:

"Son haftalardaki çıkışımızı devam ettireceğiz. İnşallah iyi bir oyun da oynarız. Bunu da skorla birleştiririz. Ben lige maç maç bakıyorum. Fikstürün kalan bölümü çok ilgilendirmiyor şu anda. Bütün konsantrasyonumuz bu maç için. Bu maçtan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Zaten o haftalar sizi birleşince büyük resme baktırıyor. Bizim için 6 puanlık maçlar serisi devam ediyor. Bu 3-4 haftadır böyle. Çok zorlu bir maç olacak. İyi hazırlanıp kayıpsız geçmek istiyoruz bu maçı." diye konuştu. (DHA)