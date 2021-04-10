Reha Erginer: Bazen 3 puan böyle kazanılmak zorunda

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, deplasmanda Altay'ı Muhammed Gümüşkaya'nın penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, oyun planlarında topu Altay’a bırakmak olduğunu ve bunu ilk yarıda çok iyi uyguladıklarını söyledi.

İkinci yarıda galip gelebilme stresiyle Altay’a topu haddinden fazla bıraktıklarını aktaran Erginer, şunları kaydetti:

"Genel olarak takım savunmasını fena yapmadık. Zor maç oldu. Bazen 3 puan böyle kazanılmak zorunda. Oyuncularım o mücadeleyi sahaya yansıttı. Bizim açımızdan ligin kaderini belirleyecek çok önemli bir 3 puan aldık. Altay’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."