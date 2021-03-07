Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, TFF 1. Lig’in 25. haftasında Bursaspor’u 2-1 yendikleri maçta aldıkları galibiyetin gelecek haftalar için kendilerini umutlandırdığını söyledi. Erginer, Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde çok önemli haftaların ve maçların devam ettiğini aktardı.

Bursaspor’la zorluk derecesi çok yüksek bir karşılaşmaya çıktıklarını belirten Erginer, "İlk yarıda gol bulma arzusu zaman zaman bize yanlış şeyler yaptırdı. Oyunu daha iyi tutmalı ve daha iyi pas yapmalıydık. Bir ara kontrolü kaybettik ve bu bize pahalıya mal olabilirdi. Çok rahat geçeceğimiz maçı bir ara zora soktuk." diye konuştu.

Reha Erginer, maçı kazanmalarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Ligin zor geçtiğini vurgulayan Erginer, "Bu maç da zor geçti. Bu 3 puan önümüzdeki haftalara daha umutlu bakmamızı sağlıyor. Bursaspor maçını unutarak bundan sonra oynayacağımız Akhisarspor maçına odaklanacağız. Akhisarspor maçı son haftalarda oynayacağımız bizim için en önemli maç. Çok iyi konsantre olup çok iyi hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.