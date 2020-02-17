Regnum-Rusya Kulüpler Arası Golf Şampiyonası başladı

Rusya'da bulunan 14 golf kulübünden 240 sporcunun katıldığı Regnum-Rusya Kulüpler Arası Golf Şampiyonası, 3 gün sürecek. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa verilecek.

Regnum Carya Golf Club Müdürü Hasan Ceylan, "3 yıl önce Rusya'dan 100 golfçüyle başladığımız turnuva, bugün 14 golf kulübünden 240 golfçüyle devam ediyor. Şu anda yaptığımız bu turnuva, Avrupa'nın en büyük kulüp şampiyonası. Dünya Şampiyonası'nın formatında oynatıyoruz. Herkes çok mutlu. Gelecek yıl Rusya'dan 4 kulüp daha katılmak için müracaat etti. Yazın bölgemizde Rus turistleri görüyoruz. Ama golfçü Rusların sayısı bu turnuvamız ile birlikte bir hayli arttı. Golf oynamak için gelen Rusların yüzde 75'i ilk defa Türkiye'ye golf oynamaya geliyor. Rus golfçüler, daha önceleri İspanya, Portekiz gibi ülkelere gidiyordu. Amacımız bu turnuva ile birlikte Rus pazarındaki golfçüleri buraya çekmek" dedi.

DHA