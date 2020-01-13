Regnum Carya Golf Kulübü sahasında oynanan ve 2 gün süren Regnum Cup Golf Turnuvası'na 45 amatör golfçü katıldı. Turnuvanın sonunda Japon oyuncu Sung Jinlee birinci olurken, vatandaşı Jeung Kang ikinciliği elde etti. Üçüncü ise Mehmet Saraçoğlu oldu. Turnuvada en uzun vuruş ödülünü Taylan Dönmez alırken, çukura en yakın vuruş yapan golfçü ödülünü ise Cüneyt Keskin ve Nedim Nazlı aldı.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, aynı gruba bağlı National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan tarafından verildi.

DHA