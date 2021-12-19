Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyor

VALORANT dünya çapında çıktığı andan itibaren çok ses getirip, aktif oyuncu sayısını oldukça artırdı. Bu artıştan Türkiye de nasibini alırken; birbirinden kuvvetli Türk takımları arasına giren Regnum Carya Esports için profesyonel bir çalışma ile tanıtım filmi hazırlandı. Sezona bomba gibi bir giriş yapacağını hissettiren VALORANT takımı; tanıtım filminde oyuncuların transferini gizli operasyonlarla gerçekleştiriyor. Futbolda eskiden yıldız futbolcuların transfer sezonunda helikopter ile kaçırılıp imza artırılmasına vurgu yapılan videoda, Regnum Carya Esports oyuncuları da helikopterle bir bir toplanıyor ve ses getiren videoda olduğu gibi takım kuruluyor. Şampiyonluk adayı takımın oyuncuları ise şu isimler ve ‘nick’lerden oluşuyor:

Engin “CEUS“, Çelebi

Kaan “OPTX“, Tınkaz

Furkan “MrFalin“, Yeğen

Cenk “CombatRy“, Erşahin

İbrahim “mag0o”, Temizel

Serhat “lauzeN”, Koca

Emir “hybrid“, Erol

DHA