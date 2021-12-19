Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyor
Riot Games’in geliştiricisi olduğu VALORANT’ta espor alanında rekabet her geçen gün artıyor. Toplam 300’e yakın takımın yer aldığı listede, Türk takımları da bulunuyor. Son olarak lige Regnum Carya Esports girdi ve dünya ile Türk VALORANT sahnesine ‘yeni bir soluk’ getirdi. Hazırlanan sıra dışı tanıtım filmi ile de ne kadar iddialı olduklarını gözler önüne serdi.
VALORANT dünya çapında çıktığı andan itibaren çok ses getirip, aktif oyuncu sayısını oldukça artırdı. Bu artıştan Türkiye de nasibini alırken; birbirinden kuvvetli Türk takımları arasına giren Regnum Carya Esports için profesyonel bir çalışma ile tanıtım filmi hazırlandı. Sezona bomba gibi bir giriş yapacağını hissettiren VALORANT takımı; tanıtım filminde oyuncuların transferini gizli operasyonlarla gerçekleştiriyor. Futbolda eskiden yıldız futbolcuların transfer sezonunda helikopter ile kaçırılıp imza artırılmasına vurgu yapılan videoda, Regnum Carya Esports oyuncuları da helikopterle bir bir toplanıyor ve ses getiren videoda olduğu gibi takım kuruluyor. Şampiyonluk adayı takımın oyuncuları ise şu isimler ve ‘nick’lerden oluşuyor:
Engin “CEUS“, Çelebi
Kaan “OPTX“, Tınkaz
Furkan “MrFalin“, Yeğen
Cenk “CombatRy“, Erşahin
İbrahim “mag0o”, Temizel
Serhat “lauzeN”, Koca
Emir “hybrid“, Erol
DHA