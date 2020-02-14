Reflü hastalarının yemesi ve yememesi gereken besinlerden oluşan reflü diyeti, reflü hastalığının tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Midenin tamamen dolu olmamasına dikkat edilmekte, özellikle yenilmemesi gereken besinler üzerinde durulmaktadır. Reflü hastalığı şişmanlıkla birlikte görüldüğünden, ideal kiloya inilmesi gerekmektedir. 3 ana öğün ve 3 ara öğünü içeren reflü diyeti, midenin gereksiz dolmasını önlemektedir.

Reflü diyeti nasıl yapılır?

Kişinin kilosuna, yaşına ve metabolizma hızına göre ayarlanan reflü diyetinde, genellikle haşlama türü yiyecekler olmakla birlikte kızartma türü yiyeceklere yer verilmemektedir. Kimi kişilere çiğ meyve dokunduğundan, önce fırında pişirilmektedir. Acı baharatlar reflü diyetinde yer almamakta olup kişi kilo verdikçe alınan kalori miktarı azaltılmaktadır.

Reflü diyeti ile zayıflamak için örnek diyet listesi

Reflü diyetini uygulayan biri kahvaltıda yağsız tavada yumurta veya haşlanmış yumurta, 2 dilim yağsız peynir, 2 adet ceviz veya 5 adet az tuzlu zeytin, salatalık, 2 dilim tam buğdaylı ekmek tüketmelidir. Ara öğünlerde 1 porsiyon meyve, 1 bardak ayran, 1 kase yoğurt ve 1 adet tam buğdaylı galeta tercih etmelidir.

Öğlen yemeğinde baharatsız haşlama yemeği, 2 dilim tam buğdalı ekmek ve 1 kase az yağlı yoğurt yenilmesi gerekirken, akşam yemeğinde tavuk veya yağsız balık, 1 bardak ayran, 2 dilim tam buğday ekmek yenilmesi önerilmektedir. Diyet planına düzenli bir şekilde uyulması gerekmekte ve kesinlikle kaçamak yapılması mümkün değildir.

Reflü diyetinde yenilebilen besinler

Asit içeriği yüksek olan sebzeler haşlanmış bir şekilde tüketilirken, meyvelerden portakal ve mandalinadan uzak durulmalıdır. Yağda kızartılmış etlerin yanı sıra yağlı etlerin de tüketilmesi sakıncalıdır ve daha çok etler fırında hazırlanmalıdır. Et ister tavuk, ister balık olsun, kesinlikle baharat kullanımından kaçınılmalıdır.

Bitki çayı, kahve ve siyah çay tamamen bırakılmalı, daha çok ayran tercih edilmelidir. Bulgur, kısır ve tam buğday ekmeği az miktarda tüketilebilmektedir. Süt ürünleri arasında yağlı ve kaymaklı olanlardan uzak durulması gerekirken, peynirin az yağlı olanının yenilmesi gerekmektedir. Reflü diyeti yapılırken fiziksel aktiviteye de bolca yer vermeli ve açken egzersiz yapılmalıdır.

Reflü diyeti zayıflatır mı?

Reflü hastalarının sağlıklı bir şekilde zayıflamalarını sağlayan reflü diyeti, reflü hastalığının iyileşmesinde de büyük pay sahibidir. Midedeki yanma ve hazımsızlık sorunu, reflü diyeti ile çözülmektedir. Çok kilo almak reflü hastalığını tetiklediğinden, reflü diyeti bırakılmamalıdır. Reflü hastalığı bulunanların kendilerine sorması gereken soru, ideal kiloda olup olmadıklarıdır.

Genel sağlıklı beslenme kurallarına uyulması halinde reflü diyeti kilo verdirmektedir. Reflü diyeti metabolizmanın hızını artırdığı gibi kişinin kendisini tok hissetmesini sağlamaktadır. Reflü diyeti ile birlikte bireyler daha sağlıklı bir yaşama kavuşmakta ve bütün zararlı besinlerden uzak kalmaktadır. Sigara gibi kötü alışkanlıklarının bırakılmasıyla, hızlı bir şekilde kilo verme sürecine geçilmektedir.

Reflü diyetiyle ilgili bilinmesi gerekenler

Toplumun önemli bir kısmında görülen reflü hastalığının ana nedeni fazla kilo ve asitli içeceklerin tüketilmesidir. Reflü diyeti ile birlikte yaşam tarzında büyük bir değişim olmakta ve birey bütün kötü alışkanlıklarından kurtulmaktadır. Reflü hastasına özel olarak hazırlanan diyet programı, reflü şikayetlerini kontrol altına almaktadır. Reflü diyetinde besinler bütün olarak yutulmamalı ve ağızda uzun süre çiğnenmelidir.

Porsiyonlar sabah daha fazlayken akşam daha az olmalıdır. Sadece diyet yapmak reflü hastalığından kurtulmak için yeterli olmadığından, egzersiz alışkanlığı kazanmak önemlidir. Tüketilen besinler ne çok sıcak, ne de çok soğuk olması gerekmektedir. Reflü diyeti kalp ve şeker hastalığı gibi hastalıkların da riskini azaltmaktadır.

Reflü diyetinin faydaları

Reflü hastalığı diyet ile birlikte tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sağlıklı bir beslenme düzeni ile reflü hastalığının şikayetleri kontrol altına alınmakta, belirtileri seyrekleşmektedir. Reflü hastalığında diyet uygulanmaması gibi bir durumda, şikayetlerin çoğalması mümkündür. Günlük hayatta sürekli bir koşturma içinde olanlar beslenmelerine dikkat edememekte ve bu durum hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır.

Popüler kültürün beslenme alışkanlığı reflüye sebep olduğundan, diyet ile reflü hastalığından korunmaktadır. Reflü hastaları, alkollü içeceklerin yanı sıra çok sıcak içecekleri de hayatlarından çıkarmalıdır. Midenin fazla şişmesini önleyen reflü diyeti, kabızlık sorununa da iyi gelmektedir. Birçok kanser hastalığı yağlı yiyeceklerden olduğundan, reflü diyetinde yağlı ve kızartılmış yiyeceklere yer verilmemektedir. Reflü diyeti beyni güçlendirmekte ve zihinsel aktivitelerin yapılmasını kolaylaştırmaktadır.