Red Dead Redemption PC’de oynanabiliyor!

Rockstar Games’in PS3 ve Xbox 360’a gelen ve PC’ye çıkmayan oyunu Red Dead Redemption, emulator yardımı ile PC’de maalesef ki oynanamıyordu.

PC için geliştirilen Xbox 360 emulatorü olan Xenia son aldığı güncelleme ile Red Dead Redemption’ı PC’de kötü grafikler ile de olsa stabil bir şekilde oynatmayı başarabildi.

Ancak bunun bir bedeli var. Red Dead Redemption’ı PC’de 30 FPS‘te oynamak için üst düzey donanıma sahip olmanız gerekiyor. Donanım özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

5.0 GHz hızında çalışan Intel Core i7 8700K işlemci

32 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 1080 8 GB VRAM

Red Dead Redemption PC’de stabil olarak çalışsa da grafikler maalesef ki sonradan yükleniyor. Hatta çoğu karede dokular yüklenmiyor bile.

Red Dead Redemption’ı oynamak istiyorsanız bu tip yöntemler yerine daha düşük maliyetli olarak Xbox 360 almanızı ve stabil bir şekilde oynamanızı tavsiye ediyoruz. (CNN)