Red Dead Redemption 2 konsol gelirlerinde ilk sıraya yerleşti

Destiny 2 içerik gelirlerinde geçtiğimiz yıla göre %63 azalma yaşarken, Rainbow Six Siege’in ek içerik geliri de Kasım ayında %33 düştü. Bu, Rainbow Six Siege‘in bugüne kadarki en büyük kaybı ve Ekim ayındaki düşüşü takip ediyor.

EA tarafında FIFA ve Madden %1’lik artışta büyük rol oynadı. Artışta FIFA 19 Ultimate Team‘in payı büyüktü. Yine de genel olarak bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre pazarda %25 oranında büyüme yaşandı. Bu oldukça büyük bir fark. Battlefield 5 ve Fallout 76, konsol ve PC genelinde sırasıyla 1.9 milyon ve 1.4 milyon dijital kopya sattı. Ancak her ikisi de Battlefield 1 ve Fallout 4’ten düşük performans gösterdiler.

Red Dead Redemption 2, FIFA 19 ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi oyunlar bu ay rekabette hakim görünüyor. Fortnite ise bu ay 4. sırada yer alarak şaşırtıcı şekilde geriledi.

PC cephesinde League of Legends liderliği ele alırken, onu Dungeon Fighter Online ve Crossfire izledi. Mobil platforma baktığımızda ise Pokemon GO, Honour of Kings ve Candy Crush Saga ilk üç sırayı oluşturdu. İşte Kasım 2018’in şampiyonları:

Konsol

Red Dead Redemption 2

FIFA 19

Call of Duty: Black Ops 4

Fortnite Battle Royale

Fallout 76

Battlefield 5

NBA 2K19

GTA 5

Madden NFL 19

Assassin’s Creed Odyssey

PC

League of Legends

Dungeon Fighter Online

Crossfire

Fortnite Battle Royale

Battlefield 5

PUBG

Sims 4

World of Tanks

CS: GO

Dota 2

Mobil

Pokemon GO

Honour of Kings

Candy Crush Saga

Monster Strike

Clash of Clans

Fate / Grand Order

Puzzle & Dragons

Knives Out

Clash Royale

Toon Blast

Red Dead Redemption 2 PS4’te Kasım ayının şampiyonu oldu. Tabii ki bunda Red Dead Online‘ın etkisi de var. 2018 oldukça rekabet dolu geçti ve oyun dünyası birbirinden iddialı yapımlar kazandı. (Psoyun.com)