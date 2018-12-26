Red Dead Redemption 2 konsol gelirlerinde ilk sıraya yerleşti

Destiny 2 içerik gelirlerinde geçtiğimiz yıla göre %63 azalma yaşarken, Rainbow Six Siege’in ek içerik geliri de Kasım ayında %33 düştü. Bu, Rainbow Six Siege‘in bugüne kadarki en büyük kaybı ve Ekim ayındaki düşüşü takip ediyor.
EA tarafında FIFA ve Madden %1’lik artışta büyük rol oynadı. Artışta FIFA 19 Ultimate Team‘in payı büyüktü. Yine de genel olarak bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre pazarda %25 oranında büyüme yaşandı. Bu oldukça büyük bir fark. Battlefield 5 ve Fallout 76, konsol ve PC genelinde sırasıyla 1.9 milyon ve 1.4 milyon dijital kopya sattı. Ancak her ikisi de Battlefield 1 ve Fallout 4’ten düşük performans gösterdiler.
Red Dead Redemption 2, FIFA 19 ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi oyunlar bu ay rekabette hakim görünüyor. Fortnite ise bu ay 4. sırada yer alarak şaşırtıcı şekilde geriledi.
PC cephesinde League of Legends liderliği ele alırken, onu Dungeon Fighter Online ve Crossfire izledi. Mobil platforma baktığımızda ise Pokemon GO, Honour of Kings ve Candy Crush Saga ilk üç sırayı oluşturdu. İşte Kasım 2018’in şampiyonları:
Konsol
Red Dead Redemption 2
FIFA 19
Call of Duty: Black Ops 4
Fortnite Battle Royale
Fallout 76
Battlefield 5
NBA 2K19
GTA 5
Madden NFL 19
Assassin’s Creed Odyssey
PC
League of Legends
Dungeon Fighter Online
Crossfire
Fortnite Battle Royale
Battlefield 5
PUBG
Sims 4
World of Tanks
CS: GO
Dota 2
Mobil
Pokemon GO
Honour of Kings
Candy Crush Saga
Monster Strike
Clash of Clans
Fate / Grand Order
Puzzle & Dragons
Knives Out
Clash Royale
Toon Blast
Red Dead Redemption 2 PS4’te Kasım ayının şampiyonu oldu. Tabii ki bunda Red Dead Online‘ın etkisi de var. 2018 oldukça rekabet dolu geçti ve oyun dünyası birbirinden iddialı yapımlar kazandı. (Psoyun.com)