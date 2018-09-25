Red Dead Redemption 2 dünyasından yeni detaylar geldi

Vahşi yaşam Red Dead Redemption 2‘de heyecan verici bir odak noktası gibi görünmeyebilir, ancak Rockstar açık dünya oyunlarında farkları ortaya çıkaran detaylara dikkat çekiyor. Stüdyo yaklaşık 200 hayvan türünden bahsediyor ve Vahşi Batı dünyasını zenginleştirmek için muazzam bir hayat vaat ediyor. Oyunda sadece 19 farklı at ırkının yanı sıra kuş ve balık türlerinin yer aldığını da belirtelim.

Rockstar’a göre, her tür kendi ortamına benzersiz bir şekilde etkileşime giriyor ve karmaşık bir ekosistem oluşturuyor: “Geyik, bizon ve çatalboynuzlu antiloplar büyük sürülerle ovaları geçiyor, leşçiller leş kokusunu hızlıca alıyor, kızıl somonlar akıntıda sıçrıyor, kurtlar avlarını çevreleyenlere saldırıyor, kazlar sabit düzende uçuyor, sıçanlar ölü taklidi yapıyor, kemirgenler ağaçların arasına saklanıyor, boz ayılar tehdit gördüklerinde saldırıyor ve yırtıcı kuşlar ısırıyor.”

Red Dead Redemption 2 web sitesi, oyuncuların karşılaşabilecekleri bazı canlı türlerinin yanı sıra, onları değerli bir gıda, malzeme ve kaynak olarak avlamak için birkaç ek ipucu sunuyor.

Rockstar: “Çok sayıda balık, nehirlerde, göllerde ve akarsularda yüzerken doğru yemi seçmek, başarılı bir gün geçirmenin anahtarı.” diye açıklıyor. Buna ek olarak bir hayvanı takip etmek, odaklanma ve sabır gerektiriyor. Dikkatli hareket ederek rüzgarın yönünü izlemezseniz av sizi farkedebiliyor. İlk vuruşunuz ölümcül değilse, hedefiniz kaçmaya çalışıyor ve tekrar bulmak için kan izini takip ederek ve kalan işi bitirmeniz gerekiyor.

Av başarılı olduğunda, derisini ya da etini alabiliyorsunuz. Ancak eti atınızla güvenli bir yere taşımazsanız leşçillere ganimet olmalarına göz yumarsınız.

Deriler, parçalar ve etler kasabadaki kasaplara satılabiliyor, kampta pişirilebiliyor veya giysi ve diğer eşyalara işlenebiliyor. Ancak Rockstar, Red Dead Redemption 2’de daha fazla kazanabilmeniz için iyi nişan almanız ve av sırasında en iyi silahı kullandığınızdan emin olmanız gerektiğini belirtiyor. Örneğin; hayvanın büyüklüğüne uygun bir tüfek seçmeniz veya sessiz, temiz öldürmeniz.

Red Dead Redemption 2, Xbox One ve PS4’te bu 26 Ekim’de yayınlanacak. (Playerbros)