Red Dead Redemption 2, 105 GB depoloma alanı gerektirecek

4K çözünürlüklü görsellerle gelen oyunların yükleme boyutları her geçen gün artıyor. (Final Fantasy 15, PC’de 148GB). Dolayısıyla sabit sürücüleri hızlı bir şekilde dolduruyorlar ve bant genişliğini de esnetiyorlar. Benim gibi 500 GB’lik PS4 kullanıcıları Red Dead Redemption 2 için bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kalacak… PlayStation Store sunucularının durumu da göz önüne alınırsa, oyunun yayınlandığı gün biraz sancılı geçecek gibi…

Red Dead Online 32 oyuncuya kadar destekleyecek

Diğer yandan PS4 Pro kutusu Red Dead Redemption 2’nin çevrimiçi modu Red Dead Online hakkında detaylar da ortaya koyuyor. Oyunun çok oyunculu kısmı 32 oyuncuyu destekliyor. Ve beklediğimiz gibi, Sony oyuna özel içerikler de sunacak. Kutu, çevrimiçi olarak “30 gün için özel” içeriklerden bahsediyor. Rockstar Games aynı devasa, açık dünyada geçecek Red Dead Online için Kasım ayında açık beta başlatacağını duyurdu.

Red Dead Redemption 2 yılın en büyük oyunlarından biri olacak gibi görünüyor. Son olarak PS4 ve Xbox One için 26 Ekim 2018’de yayınlanacağını belirtelim. (Psoyun.com)