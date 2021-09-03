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Red Bull'da yeni sezonda yeni haritalar

Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, yenilenmiş haliyle yeni şampiyonunu arıyor.

03 Eylül 2021, Cuma 13:51 Son Güncelleme:
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Red Bull'da yeni sezonda yeni haritalar

Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmak üzere yenilendi. Red Bull Flick 2021, 8 yeni haritası ve ‘Yükseliş’ temasıyla yeni şampiyonunu arıyor. 5 çevrimiçi, 11 şehir elemesi olmak üzere toplam 16 elemeden başarıyla ayrılacak 16 takım, play-off turu sonrasında adını finale yazdırmak için mücadele edecek. 7 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek finalde kupaya uzanacak takım, Red Bull Flick Helsinki Invitational’a katılma hakkı kazanacak. 

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