Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmak üzere yenilendi. Red Bull Flick 2021, 8 yeni haritası ve ‘Yükseliş’ temasıyla yeni şampiyonunu arıyor. 5 çevrimiçi, 11 şehir elemesi olmak üzere toplam 16 elemeden başarıyla ayrılacak 16 takım, play-off turu sonrasında adını finale yazdırmak için mücadele edecek. 7 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek finalde kupaya uzanacak takım, Red Bull Flick Helsinki Invitational’a katılma hakkı kazanacak.