Omen by HP sponsorluğunda Riot Games Espor Sahnesi’nde düzenlenen Red Bull Player One 2019’daki mücadeleleri 1000’e yakın seyirci yerinden, binlerce kişi de Twitch üzerinden takip etti. Nefes kesen mücadeleler sonucunda rakiplerinin arasından sıyrılan Can “Helioses” Bozacı şampiyon oldu. Helioses, büyük başarısının ardından Türkiye’yi Dünya Finali’nde de temsil etme hakkı kazandı. Helioses, Brezilya’nın Sao Paula şehrinde Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Maç sonrasında Helioses, “Çok mutluyum. Şu an her duyguyu aynı anda yaşıyorum. İlk maçı kaybetmek moralimi bozmuştu, finale çıkabileceğimi ummuyordum ama iyi oynadım ve başardım” dedi. açıklamasını yaptı.