Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu buldu. Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike’ta 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için eşsiz bir mücadele sergiledi. 300 bine yakın oyunseverin canlı olarak seyrettiği büyük finalde yayıncı Cantuğ “Unlost” Özsoy ve Berk “Rip” Tepe’nin yorumlarıyla mücadele eden 8 takım arasından rakiplerini geçen ‘Vesselam’ ve ‘Spunkie’ ikilisi, mutlu sona ulaşmayı başardı.

Dev katılım

Oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick’te büyük final heyecanı çevrim içi olarak yaşandı. 300 bine yakın oyunsever, Red Bull Türkiye’nin Twitch kanalında 4 saat boyunca canlı yayınlanan finali takip etti. 5 yeni harita büyük heyecan Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick’te final mücadelesi 5 yeni haritada gerçekleştirildi. Kendine has kuralları ve özellikleri olan haritalarda oynanan oyun sonunda rakiplerini geçmeyi başaran ‘Vesselam’ ve ‘Spunkie’ ikilisi Red Bull Flick’in yeni şampiyonu oldu. Red Bull Flick için özel tasarlanan haritalar RedBull.com/flick adresinden indirilebiliyor.

‘Şampiyonluğun tadını çıkarma zamanı’

Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda gerçekleştiren mücadelelerde hem şampiyon hem de en değerli oyuncu olan ‘Spunkie’ final mücadelesi hakkında, "Red Bull Flick dünyası bizim için çok farklıydı. Turnuva sürecinde sadece oyunumuza odaklanarak beklediğimiz bir şampiyonluk kazandık. Çünkü çok çalıştık ve emeklerimizin sonucunu alabildik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Diğer oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Artık şampiyonluğun tadını çıkarma zamanı" açıklamasında bulundu.

4 bin 24 oyuncu mücadele etti

Türkiye’de gaming’e en çok yatırım yapan markalardan biri olan Red Bull’un düzenlediği Red Bull Flick; CS:GO’da takım arkadaşıyla beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesi şubat ayında başlamıştı. Gerçekleştirilen çevrim içi elemelerde toplam 2012 takım, 4024 oyuncu mücadele etti. Elemelerde başarılı olan 64 takım ise Play-Off turuna yükseldi. Çevrim içi gerçekleştirilen play-off turunda takım oyunu ve tecrübesiyle fark yaratan 8 takım 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen büyük finalde nefesleri kesti.

Red Bull Flick’e özel haritalar

Harita #1: Castle

45 saniye kaleyi korumayı başaran takım turun galibi olmaya hak kazanıyor. Simetrik olan haritada oyuncular kevlar, kafa zırhı ve silah ile başlar. Her canlanma noktasında 3 farklı silah bulunuyor.

﻿﻿Harita #2 Garden

Hedef alma yeteneklerini zıplama platformlarını kullanarak havada daha iyi sergileyen takımın fark yaratacağı bir harita. Oyuncular kevlar, kafa zırhı ve silah ile başlar. Her canlanma noktasında 3 farklı silah bulunuyor.

Harita #3 Speedway

Helikopter ve sürat teknelerinin olduğu haritada heyecan farklı bir boyuta taşınıyor. Her iki tarafta iki sörf rampası bulunan haritanın kenarları nehrin üzerinde simetriktir. Oyuncular kevlar, kafa zırhı ve silah ile başlar. Her canlanma noktasında 3 farklı silah bulunuyor.

Harita #4 Matrix

Teleport noktaları bulunan haritada daha dikkatli olunması gerekiyor. Harita boyunca ışınlanmanın mümkün olduğu haritada adrenalin en üst seviyeye taşınıyor. Oyuncular kevlar, kafa zırhı ve silah ile başlar. Her canlanma noktasında 3 farklı silah bulunuyor.

Harita #5 Himalaya

Dağların tepesinde tropikal bir vahada eşsiz bir mücadele sizi bekliyor. Oyuncular kevlar, baş zırhı ve silah ile başlar. Her canlanma noktasında 3 farklı silah bulunuyor.