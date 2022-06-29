Red Bull Yağlı Direk’te şehrin kahramanı olmaya hazır mısın?

Red Bull Yağlı Direk bir kez daha Kabotaj Bayramı’nda şehrin kahramanlarını arıyor. Gres yağıyla yağlanmış olan 12 metrelik kütüğün ucundaki Türk bayrağının alınmaya çalışıldığı Türkiye’nin en geleneksel yarışlarından biri olan Red Bull Yağlı Direk, bu sene de birbirinden eğlenceli görüntülerle birincilerini bulacak. 1 Temmuz’daki Kabotaj Bayramı’nın klasikleşmiş etkinliklerinden biri olan organizasyon eş zamanlı olarak üç şehirde düzenlenecek.

Trabzon (Faroz Limanı), Alanya (İskele Meydanı) ve Çanakkale’de (Eski Gümrük İskelesi) gerçekleştirilecek olan organizasyonda her noktada Türk bayrağını ilk alabilen kişiler birinci olacak. Red Bull Yağlı Direk ile ilgili kayıt ve detaylı bilgiye RedBull.com/yaglidirek.com adresinden ulaşılabiliyor.

İlk kez 2021 yılında Red Bull Yağlı Direk adıyla Trabzon ve Alanya'da adrenalin ve tutkuyu bir araya getiren organizasyona yüzlerce kişi katılmıştı. Faroz Limanı’nda gerçekleşen Trabzon ayağında kazanan Yunus Emre Kul olurken, İskele Meydanı’ndaki Alanya ayağında Mehmet Şanlı mutlu sona ulaşmayı başarmıştı. Ayrıca Trabzon’da en havalı düşüşü yaparak jüriyi etkileyen Kamuran Erdoğan birinciliği alırken, Alanya’da aynı kategorinin kazananı Ali Çelik olmuştu.

Red Bull Yağlı Direk nedir?

1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nın klasiği haline gelen Red Bull Yağlı Direk’te katılımcılar 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış kütüğü ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalışıyorlar. Katılımcıların sırayla kütüğün en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp Türk Bayrağı’nı ilk alan sporcu yarışmanın galibi sayılıyor.