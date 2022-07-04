Red Bull Yağlı Direk 2022 böyle geçti

Türkiye’nin en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından biri olan Red Bull Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na bu sene de renk kattı.

2021 yılından itibaren Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilen mücadele 1 Temmuz’da Trabzon, Çanakkale ve Alanya’da adrenalin ve tutkuyu bir arada yaşattı.

Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalıştıkları etkinlikte bu senenin birincileri heyecanlı mücadelelerin ardından belli oldu.

Uzunluğu 12 metre olan kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinliğin Trabzon ayağı Faroz Limanı’nda gerçekleştirilirken, Karadeniz’deki mücadelede Halil İbrahim Şal birinci oldu.

Alanya’da İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen Red Bull Yağlı Direk’te mutlu sona ulaşan isim Okan Koca olurken, Çanakkale’de ise Nedim Evreşe birinciliği elde etti.



