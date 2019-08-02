‘Red Bull Uçuş Günü’ için büyük gün pazar. Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı'nda seyircilere unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

Yaratıcı kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 35 cesur takım, göklerin yeni kahramanı olabilmek için birbiriyle yarışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen etkinliği, unutulmaz bir Pazar günü geçirmek isteyen herkes ücretsiz olarak seyredebilecek. Red Bull TV de canlı yayın yapacak.

6 metreden atlayacaklar

İstanbul’a 6 yıl aradan sonra dönen ve ülkemizde 4. kez gerçekleştirilen etkinlikte takımlar uçabildiği kadar uçacak.

Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak uçmaya çalışacakları etkinlik en son 2013 yılında Türkiye’ye uğramıştı. O yıl Angara Bird isimli takım, 30 metre ile Türkiye rekorunu kırmıştı.

6 yıl önce Caddebostan Sahili’nde yapılan son ‘Uçuş Günün’nde 140 bin kişi festival havasında geçen etkinliği yerinde izlemişti.

Pilotluk eğitimi ve dünya turu şansı

4. Red Bull Uçuş Günü’nde birinci olacak takım, ‘Pilotluk Eğitimi’ ödülünü kazanacak.

İkinci olan takım Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7’de Flying Bulls ile uçma şansına kavuşacak.

Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünün sahibi olacak.

Esmersoy ve Karayel’den renkli sunumlar

Birbirinden ünlü isimler yılın en eğlenceli uçuş etkinliğinde olacak. ‘Uçuş Günü’nün sunuculuğunu Burcu Esmersoy ile Emre Karayel yapacak.

Renkli sunumları ile eğlenceyi katlayacak iki sunucuya, Türkiye’nin duayen DJ’lerinden Cem Nadiran nam-ı diğer DJ Funky ‘‘C’’, basketbolun efsane sesi Mustafa Özben, ülkemizde gerçekleşen ralli, rüzgâr sörfü, basketbol dünya ve Avrupa şampiyonaları organizasyonlarının sıra dışı sunucusu Selim Yeğin eşlik edecek.

‘Red Bull Air Race’ şovu nefes kasecek

Red Bull Air Race 2019 Dünya Şampiyonası’nda son olarak Macaristan’da büyük bir zafer kazanan İtalyan pilot Dario Costa yılın en eğlenceli uçuş etkinliği için Türkiye’ye geliyor.

Hız ve dengeyi nefes kesen akrobatik uçuşlarıyla birleştiren cesur pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te mücadele eden İtalyan pilot, ‘Red Bull Uçuş Günü’nde Red Bull Air Race uçağı ile uçuş tutkunlarına Caddebostan’da unutulmaz bir şov sergileyecek.

10 kişilik ünlüler jürisi seçecek

Sunucu Müge Boz, başarılı oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan, Türkiye’nin başarılı kadın pilotlarından Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, Türk basketbolunun en büyük yıldızlarından Sinan Güler, SoloTürk Kurucu Lideri Öğretmen Pilot Murat Keleş, havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi ve sosyal medya fenomeni Muhammed Yılmaz, Dünya ve Avrupa şampiyonu, jimnastiğin genç yeteneği Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile Türkiye'nin en yetenekli tekvando temsilcilerinden olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı yarışmacıları değerlendirecek.