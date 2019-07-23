Red Bull Uçuş Günü dünyayı dolaştı şimdi sıra Türkiye’de

Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, bu yıl sekiz ülkeyi geziyor ve uğradığı her şehirde yüzbinlerce insana görsel bir şölen sunuyor. Uçuş tutkunlarını bir araya getiren etkinlik şimdiye kadar Sırbistan, Avustralya, Fransa, Almanya ve İrlanda’ya uğradı. Gittiği her şehirde orijinal el yapımı uçuş araçları ile seyircilere unutulmaz anlar sunan Red Bull Uçuş Günü için sıradaki durak ise Türkiye. Yaratıcılık ve cesaretin ön planda olacağı, birbirinden eğlenceli el yapımı uçuş araçlarıyla mücadele vereceği ve ücretsiz izlenebilecek etkinlik 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da herkesin katılımına açık olacak.

Dünyanın en önemli şehirlerini dolaşan Red Bull Uçuş Günü, tüm uçuş tutkunlarına festival tadında günler yaşatıyor. Yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte birbirinden orijinal el yapımı uçuş araçları ile takımlar eğlenceli sahne şovları sergiliyor. Bu sene tüm dünyada 8 ülkeye uğrayacak olan Red Bull Uçuş Günü, izleyenlere de görsel bir şölen sunuyor. Bugüne kadar Sırbistan, Avustralya, Fransa, Almanya ve İrlanda’da yüzbinlerce kişiye bolca eğlence vaat eden organizasyon; yakında ABD ve Rusya’ya da uğrayacak.

Red Bull Uçuş Günü’nün en özel duraklarından biri ise Türkiye olacak. En son 2013 yılında Türkiye’de düzenlenen etkinlik, İstanbul’u yeniden kanatlar altına alacak. Ülkemizde dördüncü kez düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda herkesin katılımına açık olacak ve etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek.

Türkiye rekoru 30 metre

Red Bull Uçuş Günü’nde pilotlar ve takımları; hayal gücünün sınır tanımadığı kostümler, birbirinden eğlenceli sahne şovları, el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metrelik rampadan serin sulara atlayacak. Etkinlikte yüzbinlerce seyirci, göklerin yeni kahramanı olmak için mücadele eden 40 takımın muhteşem şovlarına tanıklık edecek.

Red Bull Uçuş Günü, en son 2013 yılında yine Caddebostan Sahili’nde 140 bin kişiyi ağırlamıştı. Angara Bird isimli takım; birinciliği 30 metre ile elde etmiş, bu sayede Türkiye rekorunu da kırmıştı.



