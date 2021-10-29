Türkiye’de oyun denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Red Bull, Pqueen ile birlikte Türkiye’nin yeni yayıncısını arıyor. Red Bull, kanalını büyütmek isteyen yetenekli yayıncılara eşsiz bir fırsat sunuyor. Wing My Room projesi ile yeni yayıncılar, kendilerini geliştirmek ve yepyeni bir yayıncı odasına sahip olma şansını yakalayacak. Gelen başvurular üzerinden gerçekleştirilecek elemeler sonunda finale kalan üç isim, ünlü yayıncı Pelin ‘Pqueen’ Baynazoğlu’nun yayınına konuk olup kendini gösterme fırsatını bulacak. Finalin ardından birinci gelen yayıncının odası ve ekipmanı Monster Notebook partnerliğinde baştan aşağıya yenilenecek. Tamamı oyunla ilgili eşsiz içeriklere sahip YouTube kanalı Red Bull GamerSZon ise bu değişim sürecini tüm detaylarıyla yayınlayacak.

Monster Notebook partnerliğinde gerçekleştirilen Wing My Room, kendine ve yaptığı yayınlara güvenen, oyun dünyasının en yeni yeteneklerini 15 Kasım’a kadar bu eşsiz projenin parçası olmaya davet ediyor. Projeye katılmak isteyen yayıncılar, başında kendilerini tanıttıkları 1 saatlik bir yayınlarının linkiyle RedBull.com/wingmyroom üzerinden Wing My Room’a başvurabilirler. Uzman jüri tarafından başvurular arasından seçilecek olan katılımcılardan 3 tanesi, Türkiye’nin yeni yayıncısı olmak için finale kalacak.

Finale kalmayı başaran 3 katılımcı, en iyi olmak için Twitch’te Pelin ‘Pqueen’ Baynazoğlu ile canlı yayına çıkıp, birinci olmaya çalışacak. Odası yenilenecek yayıncı ise 25 Kasım’da belli olacak. Wing My Room kazananının odasının yenilenme süreci GamerSZon YouTube kanalında yayınlanacak. Wing My Room le ilgili katılım bilgisi ve detaylar RedBull.com/wingmyroom adresinde.