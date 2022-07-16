Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’ndan sezonun ilk zaferi

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nın beşinci durağı olan Britanya’da sezonun ilk zaferini elde etti. Dört bin 23 kilometrelik Donington Park’taki hafta sonunun ilk yarışına üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajda Jonathan Rea ile Alex Lowes’u geride bıraktı ve yarış boyunca liderliğini koruyarak büyük farkla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Toprak ataklara yanıt verdi

23 turluk yarış için kırmızı ışıklar söndüğünde Toprak Razgatlıoğlu müthiş bir atak yaparak startta Jonathan Rea ile Alvaro Bautista’yı geçerek liderliğe yükseldi. Rea ve Lowes yaptıkları hatayı telafi etmek için peş peşe ataklar yaparken Toprak yerini korumayı başardı. Her turda rakipleriyle farkı daha da açan Red Bull sporcusu, rahat bir yarış çıkardı ve sezonun ilk zaferini elde etti. Yarışın ikincisi Jonathan Rea olurken, üçüncülüğü Alex Lowes aldı. Toprak Razgatlıoğlu, sezonun dördüncü durağı olan İtalya’da Superpole’de birinci olurken, İngiltere’de ilk yarış galibiyetini elde etti. Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 16.00’da Donington Park’taki ikinci yarışına çıkacak.