Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu için 54 özel motosiklet

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan son Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’na özel 'R25 TR54 Edition' isimli 54 özel motosiklet üretildi. Başarılı pilotun motosikletinden esinlenerek Yamaha Motor’un yalnızca 54 adet hazırladığı R25 TR54 Edition motosiklet, özel rozet ve Toprak Razgatlıoğlu 2021 şampiyonluğuna özel sticker tasarımı ile donatıldı.

Sakarya’da düzenlenen organizasyonda Toprak Razgatlıoğlu, 54 şanslı kişiye özel olarak üretilen R25 TR54 Edition motosikleti teslim etti. Kenan Sofuoğlu’nun Sakarya Akyazı’daki pistinde gerçekleşen etkinlikte R25 Kadınlar Kupası’nda yarışan kadın motosiklet yarışçılar, sürüş deneyimi yaşadı.

Superbike’ta beşinci ayak İngiltere’de

2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, 15-17 Temmuz tarihlerinde sezonun beşinci ayağı olan İngiltere GP’de mücadele edecek. Şu ana kadar dört ayakta mücadele eden Red Bull sporcusu, genel klasmanda 141 puanla üçüncü sırada yer alıyor.