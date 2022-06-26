Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera’dan dördüncü zafer

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 2022 sezonunun altıncı yarışı Kenya’da koşuldu. 363.44 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 19 etaplık Kenya Rallisi’ne Red Bull sporcuları imza attı. Toprak yolların, kuru ve tozlu patikaların ön plana çıktığı zorlu ralliyi 3 saat 40 dakika 24,9 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera, rakiplerini geride bırakarak, sezonun dördüncü zaferini elde etti.

Kenya’daki zorlu mücadele Red Bull sporcularından Elfyn Evans ikinci, Takamoto Katsuta üçüncülüğü elde ederken, Sebastien Ogier de dördüncü oldu. Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulandığı Dünya Ralli Şampiyonası’nın altıncı yarışının ardından genel klasmanda Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera zirvede yer alıyor. Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun yedinci yarışı 14-17 Temmuz tarihlerinde Estonya'da gerçekleşecek.