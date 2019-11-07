Red Bull Sporcusu ‘’İsopowerr’’ Romanya’da mücadele verecek

FIFA espor arenasının en rekabetçi turnuvalarından Fut Champions Cup’ta büyük heyecan başlıyor. 6 ayaktan oluşan turnuvanın ilk ayağı 8-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Romanya’da gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularının kıyasıya rekabet edeceği turnuvada Futbolist takımından Red Bull sporcusu İsmail Can ‘’İsopowerr’’ Yerinde de Türkiye’yi temsil edecek. Fut Champions Cup’ta İsopowerr’ın koçluğunu da bir başka Red Bull Sporcusu olan Ivan “BorasLegend” Lapanje yapacak. İsopowerr’ın Fut Champions Cup maçları Futbolist Twitch hesabından takip edilebilecek.

‘En büyük hedefim Dünya Kupası’nı kazanmak’

FIFA espor arenasındaki hedefleri hakkında konuşan İsmail Can ‘’İsopowerr’’ Yerinde “Öncelikli hedefim bir turnuva kazanmak. Bu cuma, turnuva için Bükreş’e gidiyoruz umarım kazanacağım. Onun dışında elbette en büyük hedefim Dünya Kupası’nı kazanmak. Uzun zamandır ucundan dönüyorum, bu yıl başarmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.’’ açıklamasında bulundu.