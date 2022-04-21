Aerobik cimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda sahne alıyor. 22-24 Nisan tarihlerinde İstanbul’daki TCD Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek şampiyonada trio kategorisinde yarışacak olan Red Bull sporcusu, bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

Ayşe Begüm Onbaşı, bu seneki ilk hedef turnuvası olan Türkiye Şampiyonası’nın ardından 2022’nin en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası mücadelesi için Romanya’ya gidecek. Bükreş’teki Dünya Kupası 2-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.