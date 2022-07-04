Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bir ilke daha imza attı. Başarılı pilot, Avrupa’nın en büyük binek otomobiller yarış serisi olarak değerlendirilen DTM'de (Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası) mücadele eden ‘İlk Türk Pilot’ oldu. Sezonun dördüncü durağı olan Almanya’daki Norisring Pisti’nde sahne alan Ayhancan Güven, kariyerinin ilk DTM yarışında yedinciliği elde ederken, ilk kez bir DTM aracı kullanmasına rağmen gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekti.

Ayhancan, birinci olan takım arkadaşı Felipe Fraga’ya da yardımıyla da takımdan tam not aldı. Sezonun ilk yarışında Sebastian Loeb'un kullandığı Red Bull Alpha Tauri Af Corse’nin direksiyonuna geçen Red Bull sporcusu, Lucas Auer, Nico Müller, David Schumacher, Sheldon Van Der Linge, Marco Engel gibi başarılı pilotlarla mücadele etti.

“Ayhancan Güven kazanmama yardım etti”

27’nci yaş gününde kariyerinin ilk DTM zaferini elde eden Felipe Fraga, Ayhancan Güven’e teşekkür etti. Red Bull sporcusu Fraga, ‘‘Bir gün öncesine göre düzeni değiştirmiştik. Ayhancan Güven gerçekten çok hızlıydı. Ona yetişemedim. Benim kazanmamda büyük yardımı oldu. 2011’den beri Red Bull sporcusuyum. Red Bull ile her zaman büyük fırsatlar için savaştım. Bu yıl bana bu fırsatı verdiler. Bu yarışı da kazandığım için çok mutluyum’’ ifadelerini kullandı.

“Hayal ettiğim şey buydu”

İlk kez DTM’de yarışan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven ise ‘’DTM'deki ilk Türk sürücü olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Otomobiller çok gelişmiş, kadrodaki sürücülerin hepsi iyi. Hayal ettiğim şey buydu. Bunun için çalışıyordum. Takımın sezonun ilk galibiyetini almasından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Süper bir hafta sonuydu ve öğrendiğim birçok şey gelecekte bana yardımcı olacak’’ dedi.

DTM (Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası) hakkında

Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), Almanya merkezli bir otomobil yarışı serisidir. Deutsche Tourenwagen Meisterschaft ve ITC'nin (International Touring Car Championship lağvedilmesinin ardından 2000 yılında kurulmuştur. Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın diğer yerlerini de kapsamaktadır.