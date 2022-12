Türkiye son yıllarda motosiklette altın çağını yaşıyor. Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü geçen sene olduğu gibi bu sene de büyük başarılara imza attı.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran Toprak Razgatlıoğlu, son dönemlerin en heyecanlı sezonu olarak gösterilen 2022 WSBK’da sezonu ikinci sırada tamamladı. Sezon boyunca 29 kez podyuma çıkan Razgatlıoğlu, 14 kez damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Toprak Razgatlıoğlu dünya ikincisi

Moto3’te ise Deniz Öncü bu sezon da başarılı bir şekilde Türkiye’yi temsil ederken, kardeşi Can Öncü çıktığı her pistte podyum yarışının içinde olduğu 2022 sezonunu dünya üçüncüsü olarak tamamlamayı başardı. 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 yılında takipçilerine heyecan dolu bir sezon yaşattı. Her yarışın adrenalin dozunun yüksek olduğu 2022 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu, 529 puan toplamayı başardı. Tarihin en çekişmeli sezonu olarak gösterilen 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nda Toprak Razgatlıoğlu, 29 kez podyuma çıkmayı başardı. 11 ülkede 36 yarışın koşulduğu 2022 Dünya Superbike sezonunda Toprak Razgatlıoğlu, dünya ikincisi olmayı başardı.

Deniz Öncü'den başarılı sezon

Çıktığı her yarışta birinciliğe oynayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak, 14 kez damalı bayrağı ilk sırada geçti. Dokuz kez ikincilik elde eden Toprak, altı kez podyumun son basamağında yer aldı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Britanya ve Endonezya’daki yarışlarda üçte üç yapmayı başardı. Sezonu 601 puanla Alvara Bautista birinci olarak tamamlarken, 502 puan toplayan Jonathan Rea ise üçüncü oldu. Türkiye’nin yetişdirdiği en yeteneki. motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü ise dünyanın en önemli motor sporları şampiyonalarından biri olan MotoGP içinde koşulan Moto3 Dünya Şampiyonası’nda başarılı bir sezona imza attı. Sezonun son yarışı olan İspanya GP’de damalı bayrağı ikinci sırada geçen Deniz Öncü, kariyerindeki altıncı podyumuna çıktı. Sezonu dünya beşincisi olarak kapatan Deniz Öncü, gelecek sezon Moto3 serisinde Red Bull KTM Ajo takımı için yarışacak.

Can Öncü Dünya üçüncüsü

Red Bull sporcusu Can Öncü çıktığı her pistte podyum yarışının içinde olduğu 2022 sezonunu dünya üçüncüsü olarak tamamlamayı başardı. Endonezya yarışında çifte podyum yapmayı başaran Öncü, sezon boyunca 8 kere podyumda kendine yer buldu. Yılın son haftasında da podyuma çıkan Can Öncü sezonu 264 puanla dünya üçüncüsü olarak tamamladı. Red Bull sporcusu Can Öncü gelecek sezon da Türkiye’yi Dünya Supersport Şampiyonası’nda temsil edecek.