İlki 2015 senesinde düzenlenen Red Bull Son Şampiyon’da yeni sezonun kazananı Team Closer oldu. Türkiye Espor Federasyonu’nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında gerçekleştirilen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası’nda büyük final İstanbul’da FDR Oyun Merkezi’nde düzenlendi. AOC sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda finale kalan 2 takım online elemeler sonucunda belli olmuştu. İstanbul’da FDR Oyun Merkezi’nde gerçekleştirilen büyük finalde Team Closer, rakibi Team Pi’yi 2-1’lik skorla yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon olmak tarifsiz bir mutluluk

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Team Closer kaptanı Berkay ‘’Calmy Yılmaz turnuva’dan 2 hafta önce antrenmanlarımıza başladık. Birlikte her gün oynayarak güçlü bir takım haline geldik. Rakip takıma karşı kendimize güveniyoruz.’’ ifadelerini kullandı. Maç sonunda da büyük final hakkında konuşan ‘’Calmy’’ İkinci maçta istediğimiz oyunu sergileyemedik. Üçüncü maçta performansımızı arttırarak bu turnuvayı ne kadar hakkettiğimizi herkese gösterdik. Son mücadeleden sonra adeta adrenalin patlaması yaşadım. Bu kadar büyük bir organizasyonda şampiyon olmak tarifsiz bir mutluluk. Red Bull Son Şampiyon’da emeği geçen herkese takımım adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

‘’Esporu tabana yaymak istiyoruz’’

Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir Türkiye’de espora yeni bir soluk getiren turnuva hakkında ‘’ Bizim için çok keyifli bir gün oldu. 6 oyunu içerisinde barındıran turnuvamıza 3000 sporcumuz katıldı. 106 finalistimiz de büyük finalde iki gün boyunca mücadele etti. İlk tepkilere baktığımda Türkiye espor ekosisteminin bu turnuvadan çok memnun kaldığını söyleyebilirim. TESFED Türkiye Kupası gelecek senelerde daha büyük kitlelere hitap ederek bir gelenek haline gelecek. Futbolun, basketbolun ve voleybolun ülkemizde 30 yılda geldiği noktaya espor 3-5 yılda gelmeyi başardı. Turnuvamıza 26 farklı ilden sporcularımız katıldı, bu da bize espor kültürünün ülkemizde geliştiğini gösteriyor. Biz esporu tabana yaymak istiyoruz, organizasyonlarımızın sayısını arttırarak bunu başaracağız. Red Bull’a ve diğer sponsorlarımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz’’ açıklamalarında bulundu.

Final canlı yayınlandı

İstanbul’da oynanan büyük final Canberk ‘’Canko’’ Atasev ve Cantuğ ‘’ UNLOST’’ Ulusoy’un sunumuyla TESFED Youtube ve Twitch hesaplarından canlı yayınlandı.