Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor

Türkiye’nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip, şampiyonluk için mücadele verdiği ‘1v1’ League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da Türkiye’nin en iyi düellocusu belli oluyor. Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends’da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q’nun playoff turunda Ahmet Emir “Rubeud” Koçak, Yusuf “Rok” Kaynakçı, Berkay “Kazing” Özyurt ve Mürsel “mursobaby” Can isimlerini Türkiye Finali’ne yazdırdı. Şimdi bu 4 düellocu 19 Ağustos’ta yapılacak Red Bull Solo Q Türkiye Finali’nde oyunu yeni bir boyuta taşımak ve en iyi düellocu olmak için mücadele verecek. Büyük final Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’na kurulacak özel alanda gerçekleşecek. Heyecan dolu anlara sahne olacak büyük final 18.00 itibarıyla Twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak.

Türkiye şampiyonu ABD yolcusu

Türkiye şampiyonu olan düellocu Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan dünya finalinde ülkemizi temsil etme hakkını elde edecek. Monster Notebook, Yapı Kredi Play, Mercedes-EQ partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q ile ilgili detaylı bilgi http://redbull.com/soloq adresinde.

Ünlü yayıncılar ‘Vadi’nin Ustaları’nda kozlarını paylaşacak

Türkiye’nin en iyi ‘1v1’ League Of Legends düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra ünlü yayıncılar da şampiyon olmak için mücadele veriyor. League of Legends arenasında Türkiye’nin en ünlü isimleri ‘Vadi’nin Ustaları’ turnuvasında karşılaşıyor. Finalde Thaldrin, fabFabulous, Elwind, Stomaged, Lynx ve LEYL-Ü NEHAR da en iyi olmak için yarışacak.