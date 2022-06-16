Red Bull Solo Q en iyi düellocuyu belirlemek için döndü

Türkiye’nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip, şampiyonluk için mücadele verdiği ‘1v1’ League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, 2022 yılının en iyisini belirlemek için geri dönüyor. Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends’da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q turnuvası, 25 Haziran’da yapılacak olan ilk çevrim içi elemeyle start alacak. 25 Haziran - 6 Ağustos tarihleri arasında 6 çevrim içi eleme, 2 şehir elemesi ve 2 de üniversite elemesinde rakiplerini alt eden oyuncular, play-off turuna katılma hakkı kazanacak.

Play-off turunu başarılı bir şekilde geçen oyuncular, İstanbul’da gerçekleştirilecek dev Türkiye Finali’nde 2022 yılının şampiyonu olmak için mücadele verecek. Türkiye şampiyonu olan düellocu Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecek olan dünya finalinde ülkemizi temsil etme hakkını elde edecek. Monster Notebook, Yapı Kredi Play, Mercedes-EQ partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q’ya katılmak isteyenler http://redbull.com/soloq adresinden başvuru yapabilir.

Ünlü yayıncılar ‘Vadi’nin Ustaları’nda kozlarını paylaşacak

Türkiye’nin en iyi ‘1v1’ League Of Legends düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra ünlü yayıncılar da şampiyon olmak için mücadele verecek. League of Legends arenasında Türkiye’nin en ünlü isimleri ‘Vadi’nin Ustaları’ turnuvasında karşı karşıya gelecek. İlk dört sırayı alan isimler Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde Vadi’nin en iyisi olmak için hünerlerini sergileyecek.