Red Bull Salt Rush şöleni 24 Mayıs’ta

Tuz Gölü, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirileceği belirtilen büyük kitesurf organizasyonu için hazır. Sporcuların ilk kez hem tuzda hem de suda mücadele etmesine olanak sağlayacak Red Bull Salt Rush, 24-25 Mayıs’ta Tuz Gölü’nde bir şölen oluşturacak. Etkinlikte, kendine güvenen kitesurf sporcuları zorlu parkuru tamamlamaya çalışacak. Türkiye’deki ilk olma özelliğine sahip olduğu kaydedilen Red Bull Salt Rush’ta Tuz Gölü’ndeki 20 kilometrelik parkurda yarışmak isteyenler RedBull.com/SaltRush adresinden kayıtlarını yapabiliyor.

Red Bull Salt Rush nedir?

Yarışmacıların 20 kilometrelik parkurda dayanıklılıklarının, tuz üstünde kayarken de yeteneklerinin sınanacağı bir yarış olan Red Bull Salt Rush, aynı zamanda tüm yarışmacılara çok farklı bir deneyim sunuyor. Kitesurf sporunu Ege ve Akdeniz kıyılarından daha önce kitesurf yapılmamış Tuz Gölü’ne taşıyan etkinlikte, yarışmacılar rengarenk kite’ları ile alışılagelmemiş bir yarışa girişecek. Tuz ve su üzerinde kitesurf slalom disiplininde gerçekleştirilecek etkinlikte sporcular tarihin ilk Red Bull Salt Rush kazananı olmak için mücadele edecek.

İHA