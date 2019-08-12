Formula 1'de mücadele eden Aston Martin Red Bull Racing, Scuderia Toro Rosso'nun 23 yaşındaki genç pilotu Alexander Albon'u takıma kattığını açıkladı.

Takımın sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pierre Gasly'nin sezon başından bu yana sergilediği yetersiz performanstan dolayı, Toro Rosso'da mücadele eden Albon'un takıma katıldığı ve Gasly'nin ise Toro Rosso'ya geri döndüğü belirtildi.

Albon, 1 Eylül'de yapılacak Belçika Grand Prix'inde Max Verstappen ile birlikte Red Bull Racing adına mücadele edecek.

Sezon başında Daniel Ricciardo'nun Renault'ya gitmesinin ardından Toro Rosso'dan kadroya katılan Pierre Gasly, Red Bull Racing yönetiminin beklediği performansı sergileyememiş ve 63 puanla genel klasmanda 6'ncı sırada kendisine yer bulmuştu.

Alexander Albon ise elde ettiği 16 puan ile genel klasmanda 15'inci sırada yer aldı.