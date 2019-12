Red Bull Player One’da şampiyon ‘’Jumong’’ oldu

Amatör esporculara profesyonel esporcu deneyimi yaşatan tek etkinlik Red Bull Player One’da 28 ülkenin şampiyon düellocuları, Brezilya’da bulunan Riot Sahnesi’nde şampiyonluk için mücadele verdi. Rakiplerinin bir bir geçen Kanadalı düellocu ‘’Jumong’’ dünya şampiyonu olmaya hak kazandı. Red Bull Player One ve Dünya Finali ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşmak mümkün.

Dünya’nın en iyi amatör düellocularının yarıştığı “Teke Tek” League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019’da final nefesleri kesti. Amatör esporculara profesyonel esporcu deneyimi yaşatan tek etkinlik Red Bull Player One’da Arnavutluk, Arjantin, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Fransa Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Japonya, Kosova, Mauritia, Meksika, Peru, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın şampiyon düellocuları 30 Kasım- 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Brezilya’da bulunan Riot Stüdyoları’nda dünya şampiyonu olmak için birbirine meydan okudu. Kanadalı düellocu ‘’Jumong’’ rakiplerini bir bir geçerek dünya şampiyonu oldu. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Player One ve büyük çekişmeye sahne olan Dünya Finali ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşabiliyor.

‘’Etkinliğin atmosferi eşsizdi’’

Türkiye Finali’nde şampiyon olan Can “Helioses” Bozacı, profesyonel esporcu deneyimi yaşadığı bu eşsiz süreçte son 16 turunda Alman rakibine 2-1’lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turnuva süreci hakkında konuşan Bozacı’’ Turnuvaya gideceğim gün endişelerim vardı çünkü Brezilya gerçekten uzak bir ülke ve daha önce hic bu kadar uzun mesafe uçmamıştım fakat hiçbir sıkıntı çekmedim. Etkinliğin atmosferinin gerçekten eşsiz olduğunu söyleyebilirim. Sahneye çıkınca zaten bir heyecan yaşıyorsunuz ve bir maç kaybedince elendiğiniz için gerçekten çok stresli olduğunu söyleyebilirim. İlk 3 turu çok rahat kazanacağımı bekliyordum fakat ikinci maçta çok fazla hata yaptım ve elendim. Yine de böyle güzel bir etkinliğin içinde yer almanın çok iyi hissettirdiğini söyleyebilirim.’’ ifadelerini kullandı.