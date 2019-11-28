Red Bull Player One’da dünya finali zamanı

Dünya çapında, takımlar arası yapılan mücadelelerle bilinen League of Legends’ın teke tek amatör espor turnuvası Red Bull Player One’da 2019’un en iyisi belli oluyor. Amatör esporculara profesyonel esporcu deneyimi yaşatan tek etkinlik Red Bull Player One’da 28 ülkenin şampiyon düellocuları, dünya şampiyonu olmak için mücadele verecek.

Türkiye Finali’nde şampiyon olan Can ‘Helioses’ Bozacı’nın da ülkemizi temsil edeceği büyük final 30 Kasım- 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Player One Dünya Finali’ni https://www.twitch.tv/redbulltr adresinden izleyebilecek.

Türkiye'de final heyecanı nefesleri kesmişti

22 Eylül 2019’da Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleştirilen Türkiye Finali’nde ilk maçı kaybeden ve kaybedenler tarafına düşen Can “Helioses” Bozacı, rakiplerini bir bir geçerek nefes kesen bir final heyecanı yaşatmış ve finale çıkmayı başarmıştı. Kaybedenler tarafından gelmesine ve düelloya 1-0 yenik başlamasına rağmen Helioses, üst üste 3 eşleşmede de galip gelerek şampiyon olmayı başarmış ve dünya finalinde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmıştı.



