Red Bull Neymar Jr’s Five yeniden Türkiye’de

Sokak futbolu, geçmiş günlere dönmek isteyenler ve şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar için geri dönüyor. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five 16 Ekim’de Gaziantep’te yapılacak ilk elemeyle start alıyor. Şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden, birçok futbolseverin ter döktüğü organizasyonun Türkiye elemeleri bu sene 4 farklı şehirde yapılacak. Brezilya’daki büyük finale gitmek isteyen takımlar, ilk olarak Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli’de elemeleri geçmeye çalışacak. Bu heyecan dolu turnuvanın Türkiye finali ise 20 Kasım’da gerçekleştirilecek. Finallerden şampiyon olarak ayrılacak takım Brezilya’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil edecek ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakalayacak. Red Bull Neymar Jr’s Five’da dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.redbull.com/neymarjr adresinden hayallerine adım atabiliyor.

Neymar Jr Enstitüsü nedir?

Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.

Gol yiyen oyuncusunu kaybeder

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr’s Five’a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.