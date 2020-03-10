Red Bull Neymar Jr’s Five Sokak Futbolu Turnuvası’nda 3 eleme geride kaldı. Turnuvanın bu haftaki heyecanı Bursa, Kayseri ve Mersin şehirlerinde yaşandı. İşte Red Bull Neymar Jr’S Five Sokak Futbolu Turnuvası’nda bu haftanın ‘En’leri:

Haftanın Sahaları:

Haftanın Takımı: Spor AŞ

Haftanın En Golcü Takımı: Spor AŞ

Haftanın En Yoğun Katılımlı Şehri (Seyirci Sayısı): Bursa

Haftanın Toplu Final Sonuçları:

Bursa: Kuştepe-Chelsea: 3-2

Kayseri: Spor AŞ-Atılgans: 5-0

Mersin: Dream Team-Werder Veremem: 5-0

Gelecek Haftanın Programı – 14-15 Mart

Ankara: Cepa AVM Otopark

İstanbul: Beşiktaş Meydanı

İstanbul: Bakırköy Zuhurat Baba Stadyumu

Konya: Konya Büyükşehir Stadyumu

Finale Kalan Takımlar

Kuştepe, Spor AŞ, Dream Team

Detaylı bilgi için www.redbullneymarjrsfive.com



