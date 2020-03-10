Red Bull Neymar Jr’s Five Sokak Futbolu

Red Bull Neymar Jr’s Five Sokak Futbolu Turnuvası’nda 3 eleme geride kaldı. Turnuvanın bu haftaki heyecanı Bursa, Kayseri ve Mersin şehirlerinde yaşandı.

10 Mart 2020, Salı 16:51 Son Güncelleme:
- A +
Red Bull Neymar Jr’s Five Sokak Futbolu

Red Bull Neymar Jr’s Five Sokak Futbolu Turnuvası’nda 3 eleme geride kaldı. Turnuvanın bu haftaki heyecanı Bursa, Kayseri ve Mersin şehirlerinde yaşandı. İşte Red Bull Neymar Jr’S Five Sokak Futbolu Turnuvası’nda bu haftanın ‘En’leri:

Haftanın Sahaları: 

Haftanın Takımı: Spor AŞ

Haftanın En Golcü Takımı: Spor AŞ 

Haftanın En Yoğun Katılımlı Şehri (Seyirci Sayısı): Bursa

Haftanın Toplu Final Sonuçları: 

Bursa: Kuştepe-Chelsea: 3-2

Kayseri: Spor AŞ-Atılgans: 5-0 

Mersin: Dream Team-Werder Veremem: 5-0

Gelecek Haftanın Programı – 14-15 Mart

Ankara: Cepa AVM Otopark

İstanbul: Beşiktaş Meydanı

İstanbul: Bakırköy Zuhurat Baba Stadyumu 

Konya: Konya Büyükşehir Stadyumu

Finale Kalan Takımlar

Kuştepe, Spor AŞ, Dream Team

Detaylı bilgi için www.redbullneymarjrsfive.com


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...