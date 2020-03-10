Red Bull Neymar Jr’s Five Sokak Futbolu Turnuvası’nda 3 eleme geride kaldı. Turnuvanın bu haftaki heyecanı Bursa, Kayseri ve Mersin şehirlerinde yaşandı. İşte Red Bull Neymar Jr’S Five Sokak Futbolu Turnuvası’nda bu haftanın ‘En’leri:
Haftanın Sahaları:
Haftanın Takımı: Spor AŞ
Haftanın En Golcü Takımı: Spor AŞ
Haftanın En Yoğun Katılımlı Şehri (Seyirci Sayısı): Bursa
Haftanın Toplu Final Sonuçları:
Bursa: Kuştepe-Chelsea: 3-2
Kayseri: Spor AŞ-Atılgans: 5-0
Mersin: Dream Team-Werder Veremem: 5-0
Gelecek Haftanın Programı – 14-15 Mart
Ankara: Cepa AVM Otopark
İstanbul: Beşiktaş Meydanı
İstanbul: Bakırköy Zuhurat Baba Stadyumu
Konya: Konya Büyükşehir Stadyumu
Finale Kalan Takımlar
Kuştepe, Spor AŞ, Dream Team
Detaylı bilgi için www.redbullneymarjrsfive.com