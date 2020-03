Red Bull Neymar Jr’s Five eleme heyecanı Bursa’da

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five, bu hafta sonu Bursa, Mersin ve Kayseri’ye taşınıyor. Bu sene 5. yılını kutlayacak olan turnuvanın Bursa elemeleri 7-8 Mart tarihlerinde Kent Meydanı AVM’de gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz 4 yılda 75 ülkeden yüz binlerce kişinin katıldığı Red Bull Neymar Jr’s Five sokak futbolu turnuvası’nın 2020 Türkiye finali ise 4 Nisan’da yapılacak.

Dünya genelinde 400 binden fazla oyuncuyu sokak futbolu sayesinde birleştiren Red Bull Neymar Jr’s Five sokak futbolu turnuvası geri dönüyor. Bu sene 5. yılını kutlayacak olan ve Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ın Bursa elemeleri 7-8 Mart’ta Kent Meydanı AVM’de yapılacak. Heyecan dolu turnuvanın Türkiye finali ise 4 Nisan’da gerçekleştirilecek. Red Bull Neymar Jr’s Five’da dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.redbullneymarjrsfive.com adresinden kayıtlarını gerçekleştirebiliyor.

ELEMELER 12 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye elemeleri 12 şehirde, 15 farklı alanda gerçekleşecek. Mersin, Kayseri ve Bursa’dan sonra turnuva elemeleri İstanbul, Konya, Ankara, Kocaeli, Adana, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Trabzon’a da uğrayacak. 29 Mart’ta elemelerin son bulacağı Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye finali ise 4 Nisan’da yapılacak. Türkiye şampiyonu olacak takım Brezilya’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil edecek ve dünya şampiyonu olan takım Neymar Jr Enstitüsü’ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.

GOL YİYEN OYUNCUSUNU KAYBEDER

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr’s Five’a 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

NEYMAR JR ENSTİTÜSÜ NEDİR?

Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.

