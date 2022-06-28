Red Bull Neymar Jr.’s Five belgeseli Red Bull TV’de

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.’s Five’ın 2022 Türkiye ayağı heyecanının aktarıldığı belgesel Red Bull TV’de. 23-24 Mayıs tarihlerinde Katar’da gerçekleşen Dünya Finali’nde yer alabilmek için Türkiye elemelerinde kıyasıya rekabet eden takımların mücadelelerinin konu alındığı belgeselde Türkiye’deki sokak futbolu kültürü Trabzon şehri merkeze alınarak anlatılıyor. Trabzonsporlu eski futbolcular Hami Mandıralı ve Serdar Bali’nin röportajlarının da yer aldığı, “Şampiyonların Şehri” belgeseli, https://www.redbull.com/tr-tr/sampiyonlarin-sehri-hakkinda adresinden izlenebiliyor.

Trabzon futbol kültürünün doğuşu anlatılıyor

Red Bull Neymar Jr.'s Five'ın 2021 finalisti Doksanlar'ın hikâyesi ile başlayıp 2022 şampiyonu Atletico Trabzon'un hikâyesi ile sona eren belgesel sokak futboluna gönül vermiş insanların ilham verici hikayelerini de anlatıyor. Belgeselde mahalle maçlarının Trabzon futbol kültürünü nasıl yarattığı üzerinde de duruluyor