Kaykaycılar yeteneklerini sergilemek için Dünya Kaykay Günü’nde düzenlenen Red Bull Mind The Gap etkinliğinde bir araya geldiler. 10 yıl önce ABD’nin Atlanta eyaletinde başlayan ve bu yıl Türkiye’nin dört ayrı şehrinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik kaykaycılar için hem keyifli hem de zorlu geçti.

Etkinliğin İstanbul ayağı Beşiktaş ’ta, İzmir ayağı Bostanlı Demokrasi Parkı’nda, Ankara ayağı Gençlik Parkı’nda ve Bursa ayağı Mihraplı Park’ta gerçekleşti. Kaykaycılar “mesafe geçişi” formatında düzenlenen etkinlikte en iyi performanslarını sergileyerek Red Bull Mind The Gap şampiyonu olmak için ter döktüler.

Yapılan hareketlerin yaratıcılığına, zorluğuna ve gerçekleştirilen zıplayışa göre puan verilen mücadeleler sonunda İstanbul’da Halis Kara, Ankara’da Deniz Yılmaz, İzmir’de Okan Pörçek ve Bursa’da Serkan Zeki Öztürk birinci oldu. Dünya Kaykay Günü’nü şampiyonlukla taçlandıran kaykaycılar sürpriz hediyelerin de sahibi oldular.

Red Bull Mind The Gap’ın İstanbul ayağında birinci olan Halis Kara, çok mutlu olduğunu ifade etti. Organizasyonun çok güzel olduğunu söyleyen Kara, ‘‘Çok uzun zamandır kayıyorum. Türkiye’de böyle bir etkinliğin olması bizleri çok mutlu ediyor. Kaykaycılar kendilerini daha da önemli hissediyor. 21 Haziran’ın yanı sıra keşke her zaman böyle etkinlikler olsa. Birinci olmak her insan için mutluluk vericidir. Bu kadar yarışmanın arasından birinci olduğum için mutluyum. Red Bull Mind The Gap’e bir kez daha katılmayı ve birinci olmayı isterim’’ ifadelerini kullandı.

10 yılda 15 etkinlik

10 yıl önce ABD’nin Atlanta eyaletinde bir atlet projesi olarak hayata geçen Red Bull Mind The Gap, bugüne kadar 15’ten fazla kez düzenlenen bir etkinlik zincirine dönüştü. Bu zincire Türkiye geçen sene katılırken, bu sene de yoğun bir katılımla Red Bull Mind The Gap’i dört ayrı şehirde gerçekleştirdi. Dünyanın en eğlenceli kaykay festivallerinden biri olarak da adlandırılan Red Bull Mind The Gap, bu sene Türkiye dışında da kaykay severleri buluşturdu.

ABD ve Mısır’da da gerçekleştirildi

Etkinliğin doğduğu yer olan Atlanta, geçen seneyi boş geçtikten sonra bu sene bir kez daha Red Bull The Gap’e ev sahipliği yaptı. ABD’li kaykay severler 8 Ocak’ta Atlanta’da bir araya gelirken, Mısır’da da Red Bull Mind The Gap heyecanı yaşandı. Birbirinden yetenekli kaykaycılar, 4 Şubat’ta Bahr El Aazam’da hünerlerini gösterip hem eğlendiler hem de birincilik için kıyasıya mücadele ettiler.