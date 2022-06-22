Red Bull Mind The Gap, Türkiye’deki kaykay severleri buluşturdu

Türkiye’nin en keyifli ve zorlu kaykay yarışması Red Bull Mind The Gap, Dünya Kaykay Günü’nde dört farklı noktada profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getirdi. Katılımcıların en iyi performanslarını göstermeye çalıştığı Red Bull Mind The Gap, İstanbul ( Beşiktaş ), İzmir (Bostanlı Demokrasi Parkı), Ankara (Gençlik Parkı) ve Bursa’da (Mihraplı Park) ‘mesafe geçişi’ formatında düzenlendi.

Katılımcıların yaptıkları hareketin yaratıcılığı, zorluğu ve gerçekleştirdikleri zıplayışa göre puan aldıkları mücadele sonunda dört şehirde dört ayrı şampiyon belli oldu. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Red Bull Mind The Gap’in İstanbul ayağında Halis Kara, Ankara ayağında Deniz Yılmaz, İzmir ayağında Okan Pörçek ve Bursa ayağında da Serkan Zeki Öztürk birinciliğe ulaştı.

10 yıl önce ABD'nin Atlanta eyaletinde bir atlet projesi olarak hayata geçen Red Bull Mind The Gap, bugüne kadar 15'ten fazla kez düzenlenen bir etkinlik zincirine dönüştü. Bu zincirin yeni halkası olan Türkiye’de Dünya Kaykay Günü'nde birinci olan sporcular sürpriz hediyelerin de sahibi oldu.