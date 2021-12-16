Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da bu sene oyuncular, PUBG Mobile ve Wild Rift’te oyunun dengelerini değiştirmek ve en iyi olduğunu kanıtlamak için kozlarını paylaşıyor. Red Bull M.E.O.’nun Wild Rift ayağında Türkiye Finali 17 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Ülkenin en iyisi olan takım ise 18 Aralık’taki bölge finallerinde gücünü sergileyecek. En iyi oyuncuların ülkelerini temsil edeceği Red Bull M.E.O. ile ilgili ayrıntılı bilgiye redbull.com/meo adresinden ulaşılabiliyor.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O. dördüncü sezon heyecanı Türkiye’yi sardı. Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da oyuncular PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift oyunlarında kozlarını paylaşırken her iki oyun için planlanan sekizer elemenin Wild Rift ayağı tamamlandı. Zorlu mücadelelere sahne olan elemelerin ardından finale kalmayı başaran takımlar en iyi olmak için karşı karşıya gelecek.

Türkiye şampiyonu uluslararası arenaya çıkıyor

17 Aralık’ta yine çevrim içi olarak gerçekleştirilecek zorlu Türkiye Finali’nde takımlar kupa için mücadele verecek. Kupaya uzanmayı başaran takım ise 18 Aralık’ta düzenlenecek bölge finallerinde komşu ülkelerin en iyileriyle karşılaşacak. Amatör oyuncuların yeteneklerini sergilediği Red Bull M.E.O. ile ilgili detaylı bilgiye redbull.com/meo adresinden ulaşılabiliyor.