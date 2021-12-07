Red Bull M.E.O. Wild Rift için son elemeler!

Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da bu sene oyuncular, PUBG Mobile ve Wild Rift’te oyunun dengelerini değiştirmek ve en iyi olduğunu kanıtlamak için kozlarını paylaşıyor. Red Bull M.E.O.’nun Wild Rift ayağındaki son elemeler bu hafta 8-10-11-12 Aralık tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşecek. Elemelerin ardından Play-Off turuna kalan takımlar, 17 Aralık’taki Türkiye Finali’ne katılabilmek için mücadele verecek. Red Bull M.E.O.’da yeteneklerini sergilemek isteyen oyuncular redbull.com/meo adresinden ayrıntılı bilgi alıp bu maceraya kayıt olabiliyor.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O. dördüncü sezon heyecanı Türkiye’yi sardı. Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da oyuncular PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift oyunlarında kozlarını paylaşıyor. Kayıtların sürdüğü turnuvaya katılan takımlar, her iki oyun için planlanan sekizer online eleme turunda Play-off’lara kalmak için mücadele veriyor. Red Bull M.E.O’nun Wild Rift ayağındaki son elemeler ise bu hafta 8-10-11-12 Aralık tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşecek. Elemelerin ardından 15 Aralık’taki Play-Off turuna kalan takımlar, 17 Aralık’taki Türkiye Finali için mücadele verecek. Red Bull M.E.O.’da yeteneklerini sergilemek isteyen oyuncular redbull.com/meo adresinden bu maceraya kayıt olabiliyor.

Kazananları bekleyen zorlu süreç

Red Bull M.E.O. dördüncü sezonda League of Legends: Wild Rift Türkiye Şampiyonu olan takım kupalarını kaldırdıktan sonra bölge finalleri biletini kapıp, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek. PUBG Mobile’ın Play-Off turuna yükselen takımlar ise bu aşamada Türkiye’nin en iyi profesyonel PUBG Mobile takımlarıyla karşı karşıya gelip şampiyonluk için ter dökecek.