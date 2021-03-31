Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’ne Türkiye damga vurdu

Nefes kesen Teamfight Tactics finalinde İlker ‘overrated’ Bozkurt, üç galibiyet ve 38 puan alarak mutlu sona ulaştı. Dünya Finalleri’ne Red Bull M.E.O. Türkiye şampiyonu olarak gelen Blaze Esports, rakiplerini geçerek PUBG MOBILE Batı Dünya Finali’nde kupaya uzandı. Birinciler, ödüllerini ise Türkiye’de bir ilk yaşayarak alacak. Şampiyonlara ödülleri, herhangi bir dijital varlığın eşsiz olarak tescillenmesi diye bilinen ve son dönemde bilinirliği artan NFT olarak verilecek. Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nin gerçekleştiği sanal İstanbul ise yıl boyu RedBull.com/meo adresinden ziyaret edilebilecek.

Dünyanın en iyi oyuncuları, en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri için Türkiye’de buluştu. Türkiye dahil 28 ülkeden gelen 32 takım ve 16 oyuncunun sanal ortama aktarılan İstanbul’da yaptıkları mücadeleler sonucunda şampiyonlar belli olurken Türk temsilcileri şampiyonaya imza attı.

Dünya Finalleri’nin en çok beklenen şampiyonluk mücadelesinde gülen, temsilcimiz Blaze Esports oldu. Red Bull M.E.O.’nun Türkiye Finalleri’ni kazanarak Dünya Finalleri’ne gitmeye hak kazanan Blaze Esports, burada da şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Son dakikaya kadar kazananın belli olmadığı PUBG MOBILE Batı Finali’nde rakiplerini geçmeyi başaran Blaze Esports, 45 skor ve 95 puanla mutlu sona ulaştı. Türkiye’nin bir diğer temsilcisi Futbolist ise, son maça lider girmesine rağmen Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’ni üçüncü tamamladı.

Dünya Finalleri’nde Türkiye’ye şampiyonluk getiren ilk isim ise İlker ‘overrated’ Bozkurt oldu. Sanal Ortaköy’de gerçekleştirilen Teamfight Tactics finalinde 7 rakibiyle şampiyonluk mücadelesi veren İlker, beş maç üzerinden mücadelede kazandığı 3 maç ve 38 puanla kupaya uzandı.

TESFED Başkanı Özdemir: ‘Daha büyük başarılar elde edeceğiz’

Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nin büyük bir başarı ile tamamlandığını dile getiren TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Espor Türkiye’de önemli bir ivme ile yoluna devam ediyor. Bu yükselişte Red Bull’un da katkısı çok fazla. Önemli turnuvalarla gelişimimizi sürekli desteklediler. Son olarak da 28 ülkenin en iyi oyuncularını sanal ortama aktarılan İstanbul’da ağırladık. Ülke olarak da ne kadar iyi durumda olduğumuzu elde ettiğimiz iki şampiyonlukla gösterdik. Umarız ülkemize çok daha büyük başarıları hep birlikte getireceğiz” dedi.

Online finale, dijital ödül: NFT

Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri, bir ilke daha imza attı. Türkiye’de ilk kez bir etkinliğin ödülü son zamanların en popüler dijital sanat eseri olarak bilinen NFT olarak verildi. Dijital ortamda yer alan eserlerin varlığını ve gerçekliğini tescil eden sertifikalar olarak da tanımlanan NFT kupalarla Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri de dijital ortamda eşsiz olarak tescillenmiş oldu.

Yayıncılıkta da öncü

Etkinlikteki bir diğer yenilik de PUBG MOBILE Finalleri’nde yaşandı. Şampiyonluk mücadelesi, dünyada ve Türkiye’de daha önce çok az kullanılan yeşil sonsuz fonlu 3D Stüdyo’dan tüm dünyaya aktarıldı. Kameralara yerleştirilen algılayıcılar sayesinde yeşil zeminde görünen her şey adaya yansıtıldı ve final mücadelesi yayını bu stüdyodan yapıldı.

Sanal dünyaya aktarılan İstanbul’da düzenlenen Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde daha önce Kapalıçarşı’nın mistik atmosferinde gerçekleştirilen Hearthstone’da Yunan oyuncu Achilleas Lamprakis şampiyon olmuştu. Finallerin ikinci kupası ise PUBG MOBILE Doğu Finali’nde sahibini bulmuştu. Merakla beklenen final sonunda Kuveyt temsilcisi KOUT mutlu sona ulaşmıştı. Yapı Kredi Play ve Monster Notebook destekleriyle gerçekleştirilen ve Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nin gerçekleştirilmesi için sanal ortama aktarılan İstanbul, RedBull.com/meo adresinden bütün yıl ziyaret edilmeye devam edecek.