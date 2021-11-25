Red Bull M.E.O. dördüncü sezonla geri döndü!
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O dördüncü sezonda PUBG Mobile ve League of Legends; Wild Rift oyunlarında en iyi oyuncuları bulmak için geri döndü. Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da bu sene oyuncular, PUBG Mobile ve Wild Rift oyunlarında kozlarını paylaşacak ve oyunun dengesini değiştirmeye çalışacak. Turnuvaya kayıt olan takımlar her iki oyun için planlanan sekizer online eleme turunda karşılaşıp, Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele verecek. Red Bull M.E.O.’da yeteneklerini sergilemek isteyen oyuncular redbull.com/meo adresinden ayrıntılı bilgi alıp bu maceraya kayıt olabiliyor
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O. dördüncü sezon heyecanı Türkiye’yi sarmaya başladı. Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da oyuncular PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift oyunlarında kozlarını paylaşacak. Kayıtlarının açıldığı turnuvaya katılan takımlar, her iki oyun için planlanan sekizer online eleme turunda Play-off’lara kalmak için mücadele verecek. Elemelerin ardından Wild Rift oyununun Play-Off’u 25-26 Aralık’ta, PUBG Mobile’ın Play-Off’u ise 15 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Red Bull M.E.O.’da yeteneklerini sergilemek isteyen oyuncular redbull.com/meo adresinden bu maceraya kayıt olabiliyor.
Kazananları bekleyen zorlu süreç
Red Bull M.E.O. dördüncü sezonda League of Legends: Wild Rift Türkiye Şampiyonu olan takım kupalarını kaldırdıktan sonra bölge finalleri biletini kapıp, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek. PUBG Mobile’ın Play-Off turuna yükselen takımlar ise bu aşamada Türkiye’nin en iyi profesyonel PUBG Mobile takımlarıyla karşı karşıya gelip şampiyonluk için ter dökecek.